Жизнь не научила. Злостная неплательщица алиментов вновь пойдет под суд на Алтае

В Заринском районе будут судить местную жительницу за неуплату алиментов своему несовершеннолетнему сыну. Ранее женщина дважды попадала под суд за неуплату, один раз даже отбыв наказание в тюрьме, сообщают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Следователи установили, что с октября 2019 года по февраль 2020 года мать вновь перестала переводить деньги на содержание сына, что нарушило ранее вынесенное решение суда. На данный момент задолженность по алиментам превысила один миллион рублей.

Новое уголовное дело направили в суд.

Как уже сообщал amic.ru, в 2019 году россияне поставили абсолютный рекорд по алиментным долгам. Задолженность по итогам года выросла на 13% и составила 152 миллиарда рублей.