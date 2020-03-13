Ничего святого. Люстру украли из храма в Барнауле

Полицейские нашли виновного в краже церковной люстры. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю, в отделение полиции обратился настоятель храма Антония Киево-Печерского. Он сообщил о краже антикварной люстры 19-го века. Незадолго до кражи люстру демонтировали, она хранилась в подвале храма.

Полицейским почти сразу удалось выйти на подозреваемого. Им оказался ранее судимый 40-летний барнаулец, который уже продал люстру неизвестным.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье "Кража". Расследование продолжается.

Как уже писал amic.ru, в 2019 году в Барнауле осудили мужчину, который украл из храма 28 золотых колец. Вор получил условный срок.