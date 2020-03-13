В Кремле рассказали, как следят за здоровьем Путина во время эпидемии коронавируса

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал РИА Новости о том, как президента защищают от коронавируса. По его словам, врачи постоянно следят за Владимиром Путиным вне зависимости от эпидемиологической ситуации и для защиты делают все необходимое.
Также Песков ответил на вопрос о сдаче президентом теста на коронавирус, что эта информация "не для широкого круга людей". Пресс-секретарь заверил, что Путин не контактировал с вернувшимся из Франции депутатом Сергеем Катасоновым, которого ранее поместили на 14-дневный карантин, а потому для беспокойства нет повода.
По данным на пятницу, 13 марта, в мире зарегистрировано 125 тысяч случаев заражения коронавирусом, 4625 человек погибли. В России инфицировано 34 человека. Летальных исходов нет.
Комментарии
А кто сказал что Катасонов больной. Мало ли кто куда ездил. Соловьев и Медведев имеют жилье в Италии, там опаснее.
13.03.2020 18:57
Соловьев каждый день работает в Москве на радио и ТВ,соответственно здесь и проживает,что на него то смотреть?Жилье если и имеет за бугром,Бога ради,хоть на Марсе.У меня есть знакомые,которые живут и работают в Барнауле,и недвигу имеют на югах,и не разу мы не конфликтовали по этому поводу.А что делать с нашими многочисленными родственниками,которые в одночасье стали импортными после развала СССР?Заклеймить всех позором?Позавидовать?Что?Сами же говорите-мало ли кто куда ездит,мало ли кто что имеет?
А что нам до его здоровья? Наше самочувствие его не больно-то заботит. Так что - взаимно.
19:05
У меня есть знакомые,которые живут и работают в Барнауле,и недвигу имеют на югах,и не разу мы не конфликтовали по этому поводу
----
Чушь какую то порете. Ваши знакомые тоже на подсосе у кремля и с телевизора парафинят загнивающий Запад, а сами имеют там недвигу? Нет? Тогда примите таблеточки.
Россия священная страна! Она накрыта медным тазом, так что никакой вирус никому и тем более президенту угрожать не может!
А население они собираются защищать от коронавируса? В Алтайском крае готовность близкая к нулю, на фоне тотального бардака и бестолковости медицинского руководства, последстсвия эпидемии трудно представить
13.03.2020 19:16
Мои знакомые имеют недвигу там,где могут себе позволить.На счет любви ко всему западному у них я бы так не сказал.Разумные люди,и если критикуют что-либо и здесь и там,то делают это без унижений своей(!) страны в первую очередь.
У меня есть знакомые,которые живут и работают в Барнауле,и недвигу имеют на югах
---------------
Недвига в Италии предполагает, чтобы ей пользовались. Глупо купить, содержать и не пользоваться.
А короновируса не боюсь, пойду и пива напьюсь. А у нашего Гаранта лицо испуганное.