В Кремле рассказали, как следят за здоровьем Путина во время эпидемии коронавируса

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал РИА Новости о том, как президента защищают от коронавируса. По его словам, врачи постоянно следят за Владимиром Путиным вне зависимости от эпидемиологической ситуации и для защиты делают все необходимое.

Также Песков ответил на вопрос о сдаче президентом теста на коронавирус, что эта информация "не для широкого круга людей". Пресс-секретарь заверил, что Путин не контактировал с вернувшимся из Франции депутатом Сергеем Катасоновым, которого ранее поместили на 14-дневный карантин, а потому для беспокойства нет повода.

По данным на пятницу, 13 марта, в мире зарегистрировано 125 тысяч случаев заражения коронавирусом, 4625 человек погибли. В России инфицировано 34 человека. Летальных исходов нет.