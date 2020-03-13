Роспотребнадзор порекомендовал дезинфицировать смартфоны из-за коронавируса

Роспотребнадзоре призывает чаще дезинфицировать мобильные устройства, чтобы не заразиться коронавирусом и другими инфекциями. Об этом говорится на сайте ведомства.

Специалисты в очередной раз напомнили, что мобильные телефоны являются одним из главных источников бактерий и вирусов. Чтобы минимизировать риски заражения, рекомендуется ежедневно протирать телефон антисептическими средствам, особенно в том месте, где устройство соприкасается с лицом. Если владелец носит девайс в чехле — его также нужно снять и продизенфицировать.

В качестве средств для обработки гаджетов специалисты посоветовали использовать салфетки и гели на основе спирта. В крайнем случае можно использовать хлоргексидин, однако этот антисептик больше подходит для защиты от бактерий.