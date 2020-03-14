Сочетание двух продуктов может победить рак

Ученые из Национального университета Сингапура рассказали, что сочетание брокколи и йогурта эффективно лечит опухоли толстой кишки, сообщает портал FoodNews.

Исследователи проводили эксперимент на грызунах. Они отбирали особей с раковыми опухолями и кормили их определенными продуктами. Сочетание брокколи и йогурта позволило устранить новообразования в толстой кишке у 75% подопытных. Причем замена одного из ингредиентов приводила к снижению эффективности. Врачи уточняют, что подобное сочетание работает только в отношении раковых клеток толстой кишки.

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