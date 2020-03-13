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Найден не найден. Бывшего главу Каменского района объявили в розыск

, ИА "Амител"
Фёдор Найден не явился на судебное заседание по рассмотрению апелляции
Фото: Каменские известия

Фото: Каменские известия

Временно отстраненного главу Каменского района Федора Найдена объявили в розыск, передают "Каменские известия".

Сообщается, что в пятницу, 13 марта, в Каменском городском суде состоялось заседание по рассмотрению апелляции Найдена и апелляционного представления прокуратуры по уголовному делу о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. При этом сам Найден на суде не присутствовал.

Также стало известно, что 10 марта суд уже был вынужден в третий раз отложить рассмотрение апелляции районного главы. Тогда защита осужденного предоставила рукописное ходатайство, в котором Найден просил перенести заседание, ссылаясь на госпитализацию в медицинское учреждение Барнаула.

Четвертая попытка рассмотреть апелляцию в очередной раз прошла без самого апеллянта. При этом представитель осужденного отметил, что сейчас он находится на лечении. Однако согласно документам, Найден был выписан из стационара еще 10 марта. Принудительно доставить в суд на заседание 13 марта экс-главу не удалось: по месту жительства и регистрации он не присутствовал.

До этого дня в отношении экс-главы действовала подписка о невыезде, которая была избрана еще во время следствия, и сохранялась до настоящего времени, так как обвинительный приговор мирового суда от 26 ноября 2019 не вступил в законную силу.

Суд решил, что осужденный нарушил обязательства и ужесточил меру пресечения до заключения под стражу на два месяца. Также суд объявил главу в розыск.

Тем временем представитель осужденного заявил, что не согласен с решением суда и намерен его обжаловать.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

13.03.2020 19:24
- гость -

Где вы их берете. Проходммцев.

13.03.2020 19:33
- гость -

Сколько за голову готовы заплатить?

13.03.2020 19:39
- гость -

Гонорар огласите.

13.03.2020 19:44
- гость -

Трясите малину - АКЗС

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