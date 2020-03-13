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В России спрогнозировали увеличение спроса на жилье

, ИА "Амител"
Но явление будет кратковременным
Фото: ipne.ws

Фото: ipne.ws

В России прогнозируют увеличение спроса на жилье из-за нестабильного состояния валютного рынка и вероятного повышения ставок по ипотеке, передает "Российская газета".

Сообщается, что из-за текущей экономической обстановки в мире на жилье может возникнуть ажиотажный спрост, однако ситуация 2014 года, когда россияне скупали все выставленные на продажу квартиры, вряд ли повторится.

По словам управляющего партнера компании "Метриум" Марии Литинецкой, после шести лет падения реальных доходов населения вряд ли у массового покупателя остались деньги на спонтанные покупки жилья, однако исключать ажиотаж в крупных городах, как, например, в Москве, все же не стоит.

При этом увеличение спроса на жилье будет кратковременным, а затем последует спад. Как подчеркивает Литинецкая, в Москве сейчас большинство сделок на рынке строящегося жилья проходят с привлечением кредита, поэтому рост ставок по ипотеке приведет к сокращению числа покупателей.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

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