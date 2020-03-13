В России восемь зараженных коронавирусом человек выписаны из больниц

Восемь человек, у которых был диагностирован коронавирус, выписаны из медицинских учреждений после успешного выздоровления, сообщили в Министерстве здравоохранения РФ.

Сообщается, что пятеро из выздоровевших – россияне, двое являются гражданами КНР, а один – итальянец. При этом трое из этих пяти россиян были эвакуированы с лайнера Diamond Princess.

По данным на пятницу, 13 марта, всего зарегистрировано более 125 тысяч случаев заражения коронавирусом, количество погибших превысило 4,6 тысячи. Тем временем в мире объявлена пандемия коронавируса. Предполагается, что это заставит все страны действовать, чтобы предотвратить распространение заболевания.