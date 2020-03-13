Женщина без водительских прав сбила коров на Чуйском тракте

Женщина без водительских прав сбила двух коров на Чуйском тракте в четверг вечером, 12 марта на 895-м километре Чуйского тракта - в пяти километрах от села Кош-Агач, сообщают в МВД по Республике Алтай.

Отмечается, что 42-летняя жительница Кош-Агачского района управляла автомобилем Toyota Funcargo и сбила двух коров, которые находились на проезжей части. При этом женщина была трезвой.

В результате дорожно-транспортного происшествия получил травму 50-летний пассажир автомобиля. Госпитализация ему не потребовалась.

По факту ДТП полиция проводит проверку, собственник животных устанавливается. В отношении женщины составлен административный материал по статье "Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления".