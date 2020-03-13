Еще у 11 человек в России обнаружили коронавирус

В России за последние сутки зафиксировали 11 новых случаев заражения коронавирусом. Все заболевшие – граждане РФ, передает оперативный штаб.

Сообщается, что коронавирус Covid-19 обнаружили у пяти человек в Москве, у трех в Санкт-Петербурге, по одному человеку заразились в Московской и Ленинградской областях, а также в Пермском крае.

Большинство инфицированных в последние две недели посещали Италию, Францию и Австрию. При этом один человек заразился коронавирусом после контакта с ранее заболевшим – это первый локальный случай заражения в России.

По состоянию на 13 марта в России коронавирус обнаружили у 45 человек, 42 из них — россияне. В мире зафиксировали порядка пяти тысяч случаев летального исхода от коронавируса, заболели 134,5 тысячи человек.