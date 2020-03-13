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Обворошительное зрелище. Дорожники начинают ворошить снег в Барнауле

, ИА "Амител"
Традиционные весенние работы стартуют в предстоящие выходные
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Барнаульские дорожники будут ворошить снег в выходные 14 и 15 марта, сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы.

Из-за прогнозируемого потепления бригады МБУ "Автодорстрой" приступят к весенним работам – во всех районах города организуют работу по механизированному ворошению снега на газонах. В эти выходные сотрудники службы начнут ворошить снег на обочинах проспектов Ленина, Комсомольского, Калинина, Красноармейского и Строителей, а также на улицах Попова, Эмилии Алексеевой, Антона Петрова, Малахова и Змеиногорского тракта.

Кроме того, городские спецслужбы продолжают вывозить снег с городских улиц. В ночь с 13 на 14 марта на линии будут задействованы 90 единиц снегоуборочной техники.

Вывоз снега запланирован с проспекта Ленина в границах улиц Аносова и Северо-Западной, Комсомольского (от улицы Димитрова до улицы Партизанской), улиц Юрина в границах улиц 2-й Северо-Западной и Северо-Западной, Малахова (от улицы Балтийской до улицы Власихинской), Песчаной (от проспекта Красноармейского до переулка Ядринцева), 8 Марта и Эмилии Алексеевой.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

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