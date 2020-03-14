До +11°С потеплеет в Алтайском крае 14 марта

Достаточно теплую погоду прогнозируют в Алтайском крае на субботу, 14 марта, информирует региональный Гидрометцентр.

Температура воздуха днем, согласно данным метеорологов, ожидается от +1°C до +6°C (в предгорьях – до +11°C). Местами в предгорьях и по востоку ожидается мокрый снег и дождь. В утренние часы местами изморозь, на дорогах сильная гололедица. Скорость ветра при порывах может достигать 17 м/с.

В Барнауле в светлое время суток столбик термометра будет показывать от +3°C до +5°C. Ни дождя, ни снега не ожидается. Специалисты ЦГМС отмечают, что скорость ветра в краевой столице не превысит 11 м/с.