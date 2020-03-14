Пересаженные девушке мужские руки стали менее волосатыми

Лишившейся рук в аварии индийской девушке из штата Махараштра пересадили мужские конечности, так как женщин-доноров не было. Как сообщает Asia One, спустя два года руки стали менее волосатыми, а цвет их кожи стал светлее.

Молодая индианка длительное время проходила реабилитацию, восстанавливая моторику. Она заново училась производить простейшие движения, брать предметы и принимать пищу.

Недавно она от руки написала поздравление с днем рождения врачу, проводившему операцию. Хирург признался, что это для него лучший подарок.

Особенно интересными для ученых стали изменения формы рук. Они теперь больше похожи на женские. Изменилась их толщина и цвет кожи. Кроме того, стал менее густым волосяной покров.

Дерматолог Шела Агарвал полагает, что это связано с отсутствием мужского гормона тестостерона, а также другими гормональными изменениями.