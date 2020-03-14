Правительство Мишустина рассмотрит "план Томенко"

Правительство РФ приняло к рассмотрению проект индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края, который СМИ окрестили "планом Томенко", так как губернатор неоднократно заявлял о необходимости крупных дотаций из федерального бюджета.

Как сообщает пресс-служба региональной администрации, подготовкой плана занимались Минтруд РФ и правительство Алтайского края.

Он предусматривает ежегодное вливание из федерального бюджета по миллиарду в год на протяжении пяти лет. Средства будут инвестированы в развитие экономики.

В частности на компенсацию части затрат бизнеса на закупку нового оборудования. Кроме того, предусмотрено создание инженерной и дорожной инфраструктуры, которая призвана стимулировать жилищное строительство

"Предусмотрены мероприятия по развитию транспортной сети и запланировано строительство общеобразовательной школы, – уточнили в правительстве Алтайского края. 2 Реализация программы социально-экономического развития Алтайского края будет способствовать развитию экономики региона и повышению благосостояния граждан".

Как ранее писал amic.ru, правительство РФ планирует направить 100 млрд рублей на финансирование программ развития 10 регионов с наиболее низкими социально-экономическими показателями. Алтайский край вошел в их число.

Там же Республика Алтай, Адыгея, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тува, Чувашия, Курганская и Псковская области.

При этом Барнаул может войти в число городов, которые получат в ближайшие годы от Минтранса РФ около 300 миллиардов на обновление общественного транспорта. Речь идет, прежде всего, о закупке новых трамваев и троллейбусов.

Одновременно с этим столица края может войти в число городов, которые также получат средства на новый общественный транспорт в рамках проекта ВЭБ. В данном случае речь идет о 400 миллиардах рублей.