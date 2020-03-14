Правительство Мишустина рассмотрит "план Томенко"

Правительство РФ приняло к рассмотрению проект индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края, который СМИ окрестили "планом Томенко", так как губернатор неоднократно заявлял о необходимости крупных дотаций из федерального бюджета.
Как сообщает пресс-служба региональной администрации, подготовкой плана занимались Минтруд РФ и правительство Алтайского края.
Он предусматривает ежегодное вливание из федерального бюджета по миллиарду в год на протяжении пяти лет. Средства будут инвестированы в развитие экономики.
В частности на компенсацию части затрат бизнеса на закупку нового оборудования. Кроме того, предусмотрено создание инженерной и дорожной инфраструктуры, которая призвана стимулировать жилищное строительство
"Предусмотрены мероприятия по развитию транспортной сети и запланировано строительство общеобразовательной школы, – уточнили в правительстве Алтайского края. 2 Реализация программы социально-экономического развития Алтайского края будет способствовать развитию экономики региона и повышению благосостояния граждан".
Как ранее писал amic.ru, правительство РФ планирует направить 100 млрд рублей на финансирование программ развития 10 регионов с наиболее низкими социально-экономическими показателями. Алтайский край вошел в их число.
Там же Республика Алтай, Адыгея, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тува, Чувашия, Курганская и Псковская области.
При этом Барнаул может войти в число городов, которые получат в ближайшие годы от Минтранса РФ около 300 миллиардов на обновление общественного транспорта. Речь идет, прежде всего, о закупке новых трамваев и троллейбусов.
Одновременно с этим столица края может войти в число городов, которые также получат средства на новый общественный транспорт в рамках проекта ВЭБ. В данном случае речь идет о 400 миллиардах рублей.
Комментарии
И-И--ГО-ГО!
Я обссыкаюсь!!!
Будет план, будет срок,
Будет к празднику пирог!
Если суть плана состоит в увеличении дотаций из центра, то я горячо поддерживаю Томенко.
Через 2 года работы в АК Виктор Петрович наконец-то рассмотрел единственно верное направление.
В частности на компенсацию части затрат бизнеса на закупку нового оборудования. Кроме того, предусмотрено создание инженерной и дорожной инфраструктуры, которая призвана стимулировать жилищное строительство.
А как это должно улучшить жизнь каждого жителя Алтайского края ?
Томенко работает на совесть.