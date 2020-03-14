Лыжный сезон закроют 50-километровым марафоном в Барнауле

Торжественное закрытие лыжного сезона 2020 года в Алтайском крае состоится 15 марта. Организатором выступает компания "Мария-Ра".

Участникам предстоит преодолеть 50-километровую дистанцию марафона свободным стилем на "Трассе здоровья". Регистрация участников производится на кассе любого магазина "Мария-Ра". Выдача стартовых жетонов осуществляется в обмен на чеки.

На дистанции будут работать пункты питания и автобусы на случай, если кто-то не сможет дойти до конца дистанции. На финише лыжников ждут памятные сувениры.

Сбор участников, которые добираются организованно, состоится на барнаульской лыжной базе "Динамо" (Змеиногорский тракт, 36). Отъезд автобусов запланирован на 7:00. Стоимость доставки и участия составит 75 рублей.

Для тех, кто приезжает к месту старта самостоятельно, выход на дистанцию обойдется в 50 рублей. Праздничное мероприятие стартует в 9:00 возле черемновского Дома культуры по адресу Ленина, 9.