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Вода в реках Алтайского края может подняться на метр выше, чем обычно

, ИА "Амител"
Это связывают с огромным количеством снега, осадками и потеплением
Фото: vk.com/ampravda

Фото: vk.com/ampravda

Руководитель регионального Гидрометцентра Александр Люцигер на заседании комиссии по ЧС дал уточненный прогноз развития паводковой ситуации в Алтайском крае.

По его словам, исходя из количества скопившегося снега, прогнозируемых осадков и ожидаемой температуры воздуха, реки в регионе вскроются раньше, чем обычно, а вода поднимется выше средних значений на метр.

Так, в феврале в Алтайском крае выпало от 106 до 269% нормы снега, в Республике Алтай – от 120 до 436%. В предыдущие месяцы также фиксировали превышения норм.

Содержание воды в снеге также многократно превышает среднестатистические значения – от 150 до 300% от нормы.

Наибольший объем воды в снегу зафиксирован в верховьях Алея выше Гилевского водохранилища (334% от нормы), в бассейне Чумыша (180-245%), а также в Зональном (200%) и Троицком (175%) районах.

Ранее Люцигер заявил, что степень критичности ситуаций сильно зависит от того, насколько теплой будет погода. Несмотря на некоторые сходства с погодными условиями 2017 года, при худшем развитии событий паводок пойдет по сценарию 2018-го.

В 2018 году первая волна паводка нанесла ущерб свыше 21 тыс. жителей в 218 населенных пунктах. В связи с подтоплениями в регионе вводили режим ЧС. Суммарный ущерб превысил миллиард рублей.

Отметим, что самый разрушительный паводок в Алтайском крае за последние полвека случился в конце мая – начале июня 2014 года. Причиной природной стихии тогда стали затяжные дожди, обрушившиеся на Алтай. Началось стремительное повышение уровня рек Бии, Катуни, Чарыша. В результате погибли шесть человек.

Из подтопленных домов в Алтайском крае переселили более 21 тысячи человек, в пунктах временного размещения оказались почти полторы тысячи человек.

Было разрушено 230 километров дорог, а также около 450 объектов инфраструктуры. Водой размыло и уничтожило несколько десятков мостов. Общий ущерб от наводнения в регионе, согласно официальным данным, составил около 5 миллиардов рублей.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

14.03.2020 12:03
- гость -

Земля совсем не замёрзшая, впитается все махом, о каком метре вообще идёт речь

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