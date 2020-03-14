Известный немецкий инвестор зайдет в Алтайский край

Власти Алтайского края заключили соглашение с ООО "Андербольд-Сибирь", которая занимается реализацией эмульсии Underbold, которую разработала и производит немецкая компания German-GreenTec.

Как сообщили в Минэкономразвитии региона, в ТОСЭР "Заринск" откроют первое в России производство эмульсии для стабилизации грунтов и дорожного полотна Underbold.

Для этого инвесторы вложат 30 млн рублей. Уже в 2020 году появятся 11 рабочих мест с заплатой на уровне 55 тысяч рублей, заверили представители компании-производителя.

Территория опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации (ТОСЭР) – экономическая зона с льготными налоговыми условиями, упрощенными административными процедурами и другими привилегиями.

Она создана для привлечения инвестиций, ускоренного развития экономики и улучшения жизни населения. В Алтайском крае две ТОСЭР – в Новоалтайске и Заринске. Здесь уже работают порядка десяти предприятий-резидентов.