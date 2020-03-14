Известный немецкий инвестор зайдет в Алтайский край

Власти Алтайского края заключили соглашение с ООО "Андербольд-Сибирь", которая занимается реализацией эмульсии Underbold, которую разработала и производит немецкая компания German-GreenTec.
Как сообщили в Минэкономразвитии региона, в ТОСЭР "Заринск" откроют первое в России производство эмульсии для стабилизации грунтов и дорожного полотна Underbold.
Для этого инвесторы вложат 30 млн рублей. Уже в 2020 году появятся 11 рабочих мест с заплатой на уровне 55 тысяч рублей, заверили представители компании-производителя.
Территория опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации (ТОСЭР) – экономическая зона с льготными налоговыми условиями, упрощенными административными процедурами и другими привилегиями.
Она создана для привлечения инвестиций, ускоренного развития экономики и улучшения жизни населения. В Алтайском крае две ТОСЭР – в Новоалтайске и Заринске. Здесь уже работают порядка десяти предприятий-резидентов.
Комментарии
30 млн.руб. для химического производства маловато как-то, как-то несерьёзно. Видимо, речь идёт о расфасофке в мелкую тару, упаковке. Тогда может и хватить.
14.03.2020 12:31
- гость -
Дураков нет вкладывать больше, в стране где нет независимых судов и гарантий прав собственности. Путин 20 лет отстраивал систему при которой все будут зависеть от объедков с московского стола.
у нас этой эмульсии - завались! щас снег начал таять, её на каждой дороге целые моря, этой эмульсии, вложений почти не требуется...
Молодцы немцы, у себя за каждый кустик штрафы лепят неподъемные, а у нас можно химзавод открыть запросто. А инвестор не хочет нам пару тысяч гектаров леса восстановить, для начала?
Ну да, эмульсия из германского концентрата, понятно.
Нужен эмульгатор (мешалка), насосы, шланги, дополнительные ёмкости, ну и по мелочи. Ещё трое-четверо работяг и директор.
Внушительный объект, инвецтиция.
30 млн. хватит.
Великиие победители даж такую мелочь не могут сделать.
Побежденные сиволапам все дают