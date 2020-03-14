Ученые: смертельно опасная жара охватит страны, где живут 1,2 млрд человек

Американские ученые из Ратгерского университета подсчитали, сколько людей могут пострадать от глобального потепления, сообщает Lenta.ru.

Согласно прогнозу экспертов, к концу столетия на планете потеплеет на 3°С. Однако распределение избыточного тепла пройдет неравномерно, что вызовет смертельно-опасную жару в целом ряде стран.

Ее воздействию подвергнутся территории, где проживают 1,2 млрд человек. Это в четыре раза выше, чем сейчас и в 12 раз больше, чем до начала глобального потепления.

При повышении температуры на 1,5°С от жары будут страдать 500 миллионов человек, а при увеличении на 2°С – 800 млн человек, утверждают исследователи.

Отметим, что к настоящему моменту температура на планете на 1,2 градуса по Цельсию выше, чем была в конце XIX века.