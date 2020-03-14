В Алтайском крае запретят массовые мероприятия из-за коронавируса

Министр здравоохранения края Дмитрий Попов рассказал о мерах, которые принимают в Алтайском крае, чтобы не допустить распространения в регионе коронавируса COVID-19, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Доклад он представил на заседании оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за возникновением и распространением новой коронавирусной инфекции, которое провел губернатор Виктор Томенко.

По словам Попова, в общей сложности под наблюдением из-за угрозы коронавируса находились 220 человек. 136 местных жителей сдали анализы на опасное заболевание. Ни у одного из них подозрения не подтвердились.

Медицинские организации полностью готовы к борьбе с угрозой COVID-19, заверил глава Минздрава. В частности, они полностью обеспечены необходимыми препаратами, средствами защиты и оборудованием. Кроме того, отработаны действия при возникновении подозрительных симптомов у пациентов.

Глава региона подчеркнул, что необходимо принять все возможные меры, чтобы не допустить распространения опасной инфекции.

"Мы сейчас должны ответственно подойти к предупредительным профилактическим мерам, – заявил Томенко. – Но очень многое в этой работе зависит от сознательности огромного количества людей".

Он поручил разработать решение по ограничению массовых мероприятий. После этого на время запретят спортивные, культурные и деловые мероприятия, где скапливается большое количество людей.