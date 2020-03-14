Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft

Основатель Microsoft Билл Гейтс объявил о том, что покидает совет директоров корпорации, сообщает пресс-служба американской компании.

Свое решение Гейтс объяснил намерением посвятить свободное время филантропии. В частности, он планирует направить свои усилия и деньги на благотворительность в здравоохранение и образование.

По его словам, Гейтс покидает совет директоров, но не корпорацию. Основатель намерен продолжить деятельность в Microsoft в статусе советника генерального директора по технологиям.

Напомним, Гейтс считается одним из двух самых богатых людей мира. Состояние американского миллиардера оценивается в 106 млрд долларов. В списке Forbes его опережают основатель Amazon Джефф Безос (119 млрд долларов).