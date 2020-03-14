Депутат Госдумы предложил всей России равняться на Алтайский край

Практику Алтайского края в области патриотического воспитания нужно распространить на всю Россию предложил депутат Госдумы, председатель комиссии по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи Виктор Водолацкий.

Как сообщает "Московский Комсомолец", парламентарий во время посещения Барнаула был приятно удивлен вниманием властей и организаций к развитию патриотизма у алтайской молодежи. Особенно его восхитили патриотические квесты для молодежи.

"Вашу практику теперь надо переложить на другие регионы и федеральный центр, — подчеркнул Водолацкий. — Это познавательно и самое главное, я понимаю, что через такие программы, в том числе которые работают в Алтайском крае, воспитываем будущее России".

По его словам, результаты работы по патриотическому воспитанию видно невооруженным глазом. Достаточно посмотреть на количество патриотических клубов. Обычно в регионах их 400-500. В Алтайском крае же их 1145.

Как ранее писал amic.ru, в мае 2019 года в Барнауле открылась историческая квест-комната виртуальной реальности "Сталинградская битва". С помощью специальных очков все желающие смогут перенестись в 1942 год и прочувствовать атмосферу обороняющегося Сталинграда.

Их задачей будет отстоять легендарный дом Павлова, как это когда-то сделали 30 советских солдат во главе с сержантом Яковом Павловым. 58 дней герои удерживали здание: фашисты понесли большие потери, но так и не смогли захватить его.