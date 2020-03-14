3,5 млн рублей выманили мошенники у жителей Алтая за два месяца

В Республике Алтай наблюдается рост количества случаев мошенничества с использованием средств сотовой связи и интернета, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Так, за два месяца 2020 года зафиксировано 89 фактов, когда в аналогичных обстоятельствах местные жители теряли свои сбережения. В общей сложности, за этот период мошенники выманили свыше 3,5 млн рублей.

"Несмотря на то, что мошенники придумывают все новые и новые схемы обмана, самой распространенной остается "звонок от сотрудника банка", — информируют в полиции. — Мошенники сообщают, что от вашего имени неизвестный гражданин хочет взять кредит в банке".

После выполнения предложенных злоумышленником манипуляций жертвы теряли средства, которые держали на счетах.

В связи с этим полицейские напоминают гражданам, что сотрудники банков никогда не спрашивают у клиентов пин-код, цифры из СМС или СVV-код. Если собеседник пытается их узнать, значит он мошенник.