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После 24 заражений коронавирусом в Москве ввели свободное посещение школ

, ИА "Амител"
Сергей Собянин объявил угрозу распространения инфекции обстоятельством непреодолимой силы
Сергей Собянин / Фото: evo-rus.com

Сергей Собянин / Фото: evo-rus.com

Мэр Москвы Сергей Собянин после подтверждения 24 случаев заражения коронавирусом Covid-19 в столице ввел дополнительные меры против распространения заболевания. Об этом он сообщил на своем сайте.

Одной из них стало объявление свободного посещения школы. То есть родители сами вправе решить, отпускать ребенка на учебу или нет. Для тех, кто не будет посещать занятия, организуют дистанционное обучение.

Кроме того, режим самоизоляции теперь будет распространяться не только на вернувшихся из неблагоприятных регионов людей, но и на их родственников. Срок остается тем же – 14 дней.

Для получения больничного листа им достаточно будет позвонить по телефону 8-495-870-45-09. Его доставят курьером.

"Большинство москвичей с пониманием и ответственностью соблюдают ограничительные меры. И я им за это благодарен, — написал Собянин. — Тем самым они вносят свой посильный вклад в борьбу с коронавирусом".

Меры будут действовать до особого распоряжения.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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