Житель Алтая избил труженицу тыла и забрал у нее последние деньги

86-летняя труженица тыла стала жертвой разбойного нападения в собственном доме, сообщает СУ СКР по Республике Алтай.

Грабитель выстеклил окно на веранде дома, забрался внутрь и набросился с кулаками на хозяйку жилья. Он несколько раз с силой ударил пожилую женщину по лицу и стал душить, требуя показать, где лежат деньги.

Когда сопротивление было сломлено, злоумышленник забрал у потерпевшей 1550 рублей, после чего скрылся.

Подозреваемого задержали. Он признался, что потратил похищенные деньги на спиртные напитки. По его словам, идея разбоя возникла у него, когда мужчина сбрасывал снег с крыши пенсионерки и узнал, что она живет в доме одна. После задержания горожанин компенсировал материальный ущерб.

Накануне региональное СУ СКР завершило расследование уголовного дела. Жителю Алтая предъявили обвинение в разбое с применением насилия и незаконном проникновении в жилище. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.