"Купил за 100 рублей". Домушник отрицает кражу золота Бузовой

Сокамерник Владимира Жаворонка, отбывающего наказание за кражи с проникновением в жилье, рассказал журналистам, что мужчина длительное время пытается доказать, что не трогал ювелирные украшения из дома матери известной певицы Ольги Бузовой. Об этом сообщает телеграмм-канал Mash.

"К нему приехали домой с обыском. Он говорит: "Это жены цепочки, я купил на китайском рынке за 100 рублей". Бузова говорит: "Нет это мои. Золото стоит миллион", — рассказывает мужчина. – Сделали экспертизу, сказали: "Да, это пластмасски за 100 рублей".

Сокамерник утверждает, что несмотря на вердикт экспертов, ответственность за кражу из дома Бузовой с мужчины никто не снял. Теперь домушник опасается, что с него через приставов будут требовать возмещения ущерба.

Напомним, имущество, похищенное при краже, Бузова оценила в 7 миллионов рублей. Кража была совершена в 2018 году.