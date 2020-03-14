Коронавирус выявили в соседнем с Алтайским краем регионе

Правительство Кузбасса объявило о выявлении коронавируса Covid-19 в региональной столице, сообщает пресс-служба областных властей.
Лабораторно подтверждены два случая заражения у жителей Кемерово. Они изолированы в инфекционную больницу №8 и получают все необходимое лечение.
Еще один случай подозрения на Covid-19 зафиксирован в Новокузнецке. Анализы направили в лабораторию, но их результаты пока неизвестны.
В связи с угрозой распространения заболевания все медучреждения Кемеровской области перевели в режим повышенной готовности.
Для пребывающих из других стран пассажиров введено обязательное измерение температуры. Оно производится бесконтактно.
Кроме того, для граждан, прибывающих из стран с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу, предусмотрена двухнедельная изоляция. Им будут выписаны больничные даже без признаков ОРВИ.
Напомним, ранее губернатор Виктор Томенко объявил о том, что вскоре в регионе из-за коронавируса временно отменят массовые мероприятия.
Комментарии
А что там на/в Украине? А то какой-то информационный вакум образовался из-за короновируса.
откуда привезли молчек, очень странно
я сегодня из днс заказ забрала. на коробке написано - Новокузнецк. однако.
Замочить в хлорке на неделю, а потом дустом, дустом!
Значит уровень медицины в Кемерово выше чем у нас в крае, где даже на льготные лекарства денег нет, кто и как будет определять коронавирус?!
всего два теста видать в наличии было, или больше определять не разрешили с верху?