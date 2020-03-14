Коронавирус выявили в соседнем с Алтайским краем регионе

Правительство Кузбасса объявило о выявлении коронавируса Covid-19 в региональной столице, сообщает пресс-служба областных властей.

Лабораторно подтверждены два случая заражения у жителей Кемерово. Они изолированы в инфекционную больницу №8 и получают все необходимое лечение.

Еще один случай подозрения на Covid-19 зафиксирован в Новокузнецке. Анализы направили в лабораторию, но их результаты пока неизвестны.

В связи с угрозой распространения заболевания все медучреждения Кемеровской области перевели в режим повышенной готовности.

Для пребывающих из других стран пассажиров введено обязательное измерение температуры. Оно производится бесконтактно.

Кроме того, для граждан, прибывающих из стран с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу, предусмотрена двухнедельная изоляция. Им будут выписаны больничные даже без признаков ОРВИ.

Напомним, ранее губернатор Виктор Томенко объявил о том, что вскоре в регионе из-за коронавируса временно отменят массовые мероприятия.