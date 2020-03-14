В Алтайском крае закрыли все ледовые переправы, кроме двух

Только две ледовых переправы продолжают функционировать в Алтайском крае по данным на 14 марта.

Как сообщает пресс-служба районной администрации, с 14 марта поручением главы Шелаболихинского района закрыли ледовую переправу через реку Обь, которая соединяла села Шелаболиха и Иня. Причиной закрытия переправы стали разрушение ледового покрова и потеря прочности.

Теперь для движения открыта только две дороги:

в Бийском районе (с. Шульгинка — пос. Амурский, 5 тонн);

в Каменском районе (г. Камень-на-Оби – Островная, 14 тонн).

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю напоминает, что в период таяния льда категорически запрещается выходить на него.