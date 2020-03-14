Клип Little Big на песню для Евровидения посмотрели 11 млн человек

Видео на песню Uno, с которой на Евровидении выступит российская группа Little Big, по данным на 14 марта, посмотрели более 11 млн человек. Это лучший результат среди всех участников конкурса.

Клип опубликован на YouTube-канале Евровидения. Примечательно, что в нем снялся алтайский танцор Дмитрий Красилов. До этого он участвовал в шоу "Танцы" на ТНТ и сыграл несколько эпизодических ролей в фильмах.

Как ранее писал amic.ru, певец Филипп Киркоров поддержал творческий коллектив. Он считает, что выбор группы Little Big в качестве представителя России на международном конкурсе Евровидение невероятно перспективен.

Киркоров призвал болеть "за наших". Он также отметил, что помогает готовиться к фестивалю участникам из Эстонии и Молдавии.