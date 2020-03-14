Школьник заработал девять фунтов, продавая "средство от коронавируса"

Оригинальный способ заработать деньги придумал ребенок из британского города Лидс – он продавал одноклассникам лекарства от коронавируса. Об этом сообщила мать школьника в своем аккаунте в социальной сети Facebook.

По словам женщины, ее сын принес в школу антисептик и утверждал, что его использование поможет против коронавируса.

Он соглашался распылять аэрозоль на руки всем желающим за 50 пенсов. "Бизнес" пресекли учителя, отправив юного "предпринимателя" домой.

Но к этому времени "стартапер" уже успел заработать девять фунтов стерлингов. Этого хватило на несколько пачек чипсов и еще даже осталось на кебаб.