Какие страны закрыли границы из-за коронавируса COVID-19. Инфографика

Практически по всему миру предпринимаются жесткие меры по борьбе с распространением коронавируса COVID-19. Однако количество зараженных продолжает ежедневно расти. Сейчас вирус зарегистрирован более чем в 100 странах. В попытке сдержать распространение пандемии власти стран закрывают свои границы. Например, США объявили, что пока не принимают никого из граждан Евросоюза, даже если они прилетели с деловым визитом. Власти Турции отложили начало туристического сезона, в Индии отменили все туристические визы, даже Австралия готовится к карантину всем материком. Какие страны мира уже закрыли свои границы и куда не рекомендовано ездить россиянам – смотрите в инфографике amic.ru. Отметим, что мы публикуем данные за 13 марта 2020 года.

Для увеличения картинки нажмите на нее.