Путин подписал закон о поправках к Конституции

Президент России Владимир подписал закон о внесении поправок в Конституцию РФ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"После одобрения в ходе общероссийского голосования в Конституцию Российской Федерации, предусмотренных статьей 1 настоящего закона, президент Российской Федерации издает указ об официальном опубликовании Конституции Российской Федерации с внесенными в нее поправками, а также с указанием даты вступления соответствующих поправок в силу. Официальное опубликование Конституции Российской Федерации с внесенными в нее поправками осуществляется незамедлительно после официального опубликования результатов общероссийского голосования", — гласит один из пунктов текста.

Напомним, с идеей внести поправки в Конституцию выступил сам Путин. Еще в середине января он предложил, в частности, ввести запрет на иностранное гражданство и вид на жительство для топовых чиновников правительства, губернаторов и депутатов, дать Госдуме право утверждать премьер-министра, его заместителей и министров, запретить избираться в президенты человеку, который жил в России менее 25 лет и имеет иностранное гражданство.

Также в списке поправок регулярная индексация пенсий. Недавно Путин внес еще несколько изменений: запретить призывы к отчуждению территорий России и умаление подвига народа при защите Отечества, а также прописать брак как союз мужчины и женщины и ввести формулировку "вера в Бога".

Одну из наиболее резонансных поправок внесла Валентина Терешкова. Она предложила не считать сроки президента, которые были до принятия поправок к Конституции. Таким образом, если население России поддержит предложение изменить главный закон страны, Владимир Путин получит право еще два раза избираться на пост президента.

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