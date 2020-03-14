Путин подписал закон о поправках к Конституции

Президент России Владимир подписал закон о внесении поправок в Конституцию РФ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"После одобрения в ходе общероссийского голосования в Конституцию Российской Федерации, предусмотренных статьей 1 настоящего закона, президент Российской Федерации издает указ об официальном опубликовании Конституции Российской Федерации с внесенными в нее поправками, а также с указанием даты вступления соответствующих поправок в силу. Официальное опубликование Конституции Российской Федерации с внесенными в нее поправками осуществляется незамедлительно после официального опубликования результатов общероссийского голосования", — гласит один из пунктов текста.
Напомним, с идеей внести поправки в Конституцию выступил сам Путин. Еще в середине января он предложил, в частности, ввести запрет на иностранное гражданство и вид на жительство для топовых чиновников правительства, губернаторов и депутатов, дать Госдуме право утверждать премьер-министра, его заместителей и министров, запретить избираться в президенты человеку, который жил в России менее 25 лет и имеет иностранное гражданство.
Также в списке поправок регулярная индексация пенсий. Недавно Путин внес еще несколько изменений: запретить призывы к отчуждению территорий России и умаление подвига народа при защите Отечества, а также прописать брак как союз мужчины и женщины и ввести формулировку "вера в Бога".
Одну из наиболее резонансных поправок внесла Валентина Терешкова. Она предложила не считать сроки президента, которые были до принятия поправок к Конституции. Таким образом, если население России поддержит предложение изменить главный закон страны, Владимир Путин получит право еще два раза избираться на пост президента.
Какие еще изменения подготовили депутаты, смотрите в инфорграфике amic.ru.
Комментарии
Все верно. Пора закручивать гайки чинушам
Он уже знает, что одобрение будет - но даже на амике процент поддержантов не более 2%!!! Значит будут фальсификации?!
14.03.2020 18:59 - гость -
Смешно.
Что же? Он свой выбор сделал.