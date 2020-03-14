Алтайский танцор из клипа Little Big ответил, поедет ли он на Евровидение

Танцор нестандартной комплекции из Заринска Дмитрий Красилов, который приковывал взгляды миллионов зрителей клипа Uno в исполнении группы Little Big, может остаться за бортом Евровидения-2020.

Дело в том, что на сцене одновременно могут находиться не больше шести человек. В клипе Красилов был седьмым. Он ответил журналисту "Комсомольской правды" на волнующий публику вопрос – поедет ли танцор на Евровидение вместе с группой Little Big.

"Могу сказать так: мне пока никто ничего не предлагал, — уточнил Красилов. — Пока отработал. А там, если предложат, буду уже решать".

Напомним, Евровидение пройдет с 12 по 16 мая в голландском Роттердаме. В прошлом году победу одержал исполнитель из Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade. Российский певец Сергей Лазарев занял тогда третье место.

UPD 19:45. По информации "Российской газеты", Красилов не вошел в шестерку тех, кто выступит на Евровидении в составе Little Big. Квартет из группы дополнили питерские музыканты: певец и скрипач Юрий Музыченко и новая вокалистка "Ленинграда" Флорида Чантурия.