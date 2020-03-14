Школам России советуют перейти на дистанционное обучение из-за коронавируса

Российским школам рекомендовали временно перевести детей на дистанционное обучение, сообщает пресс-служба Минпросвещения. Это связано с угрозой распространения коронавируса.

"Защита здоровья учащихся и всех работников системы образования – первостепенная задача, – пояснил глава ведомства Сергей Кравцов. – У нас есть все возможности для того, чтобы ребята продолжали получать знания".

Тем же, у кого необходимости отменять занятия пока нет, поручили усилить дезинфекцию, а также контролировать своевременность уборки и проветривания помещений.

В Минпросвещения напомнили, что до каникул осталось не так много времени, поэтому довести образовательный процесс в онлайн-формате до конца четверти не составит большого труда.

Ранее по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в общеобразовательных учреждениях столицы ввели свободное посещение. Родителям дали право самим решать: отправлять ребенка в школу или не отправлять.