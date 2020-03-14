Главный синоптик Алтайского края предупредил о начале оттепели

Оттепель, сопровождаемая дождями и мокрым снегом, будет в Алтайском крае на протяжении нескольких дней, предупредил руководитель регионального ЦГМС Александр Люцигер во время заседания комиссии по ЧС.

По его словам, теплая погода продлится в регионе до 17 марта, после чего последует похолодание. Сравнительно прохладно будет 18 и 19 марта.

Затем последует возвращение внушительных плюсовых температур и интенсивное снеготаяние в предгорьях Алтая.

Вскрытие рек метеорологи ожидают на два-пять дней раньше, чем обычно (середина апреля). Вода в них может подняться на метр выше, чем в среднем за предыдущие годы.

По словам вице-премьера региона Игоря Степаненко, риску подтопления в Алтайском крае подвержены 46 муниципальных образований. Это 15 тысяч домов, в которых проживают 42 тысячи жителей. Кроме того, в зону подтопления попадают 30 мостов и несколько сотен километров дорог.

Больше других от наводнений страдают Красногорский и Чарышский районы. Там построили дамбы, чтобы уменьшить возможный ущерб от стихии. Отдельно Степаненко отметил сложную ситуацию в Курьинском районе.

По словам замминистра, дамбе, что расположена на озере Белом, около 200 лет. Она разрушается и не выдерживает нагрузки в паводок. Решением губернатора власти забрали летом 2019 года объект у Росимущества и обязались укрепить сооружение. Проектные работы уже завершены, а строительство дамбы планируют выполнить за три месяца.