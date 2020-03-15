Барнаул вошел в список лучших городов по раздельному сбору мусора

Барнаул вошел в десятку городов с населением от 500 тысяч до одного миллиона человек, где жители имеют наибольший доступ к раздельному сбору отходов. Рейтинг публикует Greenpeace.

По данным организации, в столице Алтайского края у каждого четвертого жителя во дворе есть контейнеры для раздельного сбора мусора. Это позволило городу занять восьмое место в своей категории. Лидирует среди городов-"подмиллионников" Пенза с доступностью в 60%.

Попал в рейтинг и Рубцовск. Там доступ к раздельному сбору отходов имеют 59% местных жителей. Это шестое место в категории городов с населением от 100 тысяч до 250 тысяч.

Среди миллионников лидирует Москва, где практически каждый горожанин (96%) может выбрасывать мусор отдельно.

Как уже писал amic.ru, жители Алтайского края задолжали за вывоз мусора четверть миллиарда рублей. Власти опасаются, что такой долг населения может привести к разорению некоторых операторов. По словам экспертов, это показатель того, что в регионе мусорная реформа до сих пор полноценно не заработала.