Шукшинский кинофестиваль станет международным

Шукшинский кинофестиваль, который ежегодно проходит в Алтайском крае, с 2020 года будет проводиться в статусе международного. Об этом сообщают в региональном управлении культуры.

Решение приняли в связи с тем, что в последние годы как в основную афишу фестиваля, так и в программу короткометражек попадает все больше интересных фильмов иностранного производства. Поэтому получение международного статуса позволит приглашать в жюри авторитетных деятелей кино из других государств.

Сейчас идет прием заявок на участие в XXII Международном Шукшинском кинофестивале, который в 2020 году пройдет с 21 по 25 июля под неизменным девизом "Нравственность есть Правда". Заявки принимаются до 15 мая.

Ранее amic.ru сообщал, что в этом году на Шукшинский фестиваль ждут Эмира Кустурицу. Известный сербский режиссер уже дал свое согласие.