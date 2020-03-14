Полпред президента упрекнул Алтайский край за поиск легких путей

Алтайский край вместе с республиками Алтай и Тыва вошел в тройку регионов, полностью выполнивших планы по программам капитального ремонта многоквартирных домов (МКД), но полпред президента в Сибири Сергей Меняйло нашел в действиях регоператоров и негативную сторону.

Как сообщает НИА "Новосибирск", полномочный представитель увидел в этом "погоню за показателями", то есть искусственное занижение планов, чтобы без труда выполнять их на 100%.

"Когда на счетах висят деньги, предназначенные для реализации этой программы, и они не осваиваются, то есть ремонт попросту не проводится, это необъяснимо, – заявил Меняйло. – Я прошу всех пересмотреть объемы работ, включаемые в краткосрочные планы, с учетом имеющихся остатков средств на счетах регоператоров".

В список регионов, которые занижают планы по капремонту МКД, включили Алтайский край, Томскую область, а также республики Алтай и Тыва. В целом по Сибири на конец 2019 года остались неиспользованными 18 млрд рублей. По мнению Меняйло, это говорит о неэффективном использовании денег.