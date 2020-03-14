За сутки в России выявили еще 14 заражений коронавирусом

14 новых случаев заражения коронавирусом Covid-19 зафиксировали в России за сутки, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные оперативного штаба.

Все заболевшие посещали Европу незадолго до проявления признаков инфекции. Зараженные прибыли из Австрии, Германии, Испании, Италии, Польши, Франции и Швейцарии. Отметим, что два заражения выявили совсем рядом с Алтайским краем – в Кемеровской области.

С учетом новых случаев общее число заразившихся опасной инфекцией россиян и иностранцев, находившихся на момент ее выявления в РФ, достигло 59 человек.

В их числе трое иностранцев – два гражданина КНР и один итальянец. Еще 55 выезжали за границу, где и заразились опасной инфекцией. Еще один человек заболел после контакта с инфицированным.

Ранее Минпросвещения в связи с угрозой распространения коронавируса рекомендовало школам при необходимости перевести учеников на дистанционный режим обучения, а мэр Москвы Сергей Собянин наделил родителей учеников правом выбирать – отправлять детей на занятия или учиться дистанционно.