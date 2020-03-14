Жителей Алтайского края предупреждают о неблагоприятной погоде

В Алтайском крае ожидаются неблагоприятные погодные условия вплоть до 17 марта, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Ожидается гололедица, мокрый снег, дожди и усиление ветра. Его порывы 15 марта могут достигать 20 метров в секунду. Это может привести к отключениям электроэнергии из-за обрывов на ЛЭП и аварий на трансформаторных подстанциях.

В связи с этим население просят предпринять меры предосторожности, чтобы не стать жертвами стихии.

Пережидать непогоду лучше всего в капитальном строении. Нужно обходить стороной рекламные щиты и другие слабозакрепленные конструкции. Кроме того, не следует укрываться под деревьями и возле стен домов, так как не исключено падение ветвей, а также различных предметов с балконов.

Спасатели напоминают водителям о мерах безопасности при движении на транспорте в сложных погодных условиях и рекомендуют не отправляться в дальние поездки.

"Старайтесь просматривать прогнозы погоды заранее, обращайте внимание на предупреждения о непогоде, следите за информацией о перекрытии дорог. Если возникает угроза вашей жизни или вы стали свидетелем происшествия, в результате которого может пострадать человек, звоните по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101", — советуют эксперты водителям.

Во время поездок за пределы сел и городов следует тщательно проверить техническое состояние автомобиля, наличие аптечки, огнетушителя, топора, буксировочного троса и средств связи.