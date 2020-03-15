Поплыли. 15 марта в Алтайском крае потеплеет до +12°C

В Алтайском крае в конце недели продолжится оттепель, сообщает краевой Гидрометцентр.

15 марта ожидается очень теплая для середины первого весеннего месяца погода. Днем температура воздуха составит от +2°C до +7°C (по югу – до +12°C, в Барнауле – от +4°C до +6°C). Это немного теплее, чем в субботу.

Ветер южный. Его скорость составит от 6 до 11 метров в секунду. Местами порывы могут достигать 20 метров в секунду. Синоптики прогнозируют дожди и мокрый снег.

Метеорологи также ожидают сильную гололедицу, в связи с чем водителям во избежание проблем следует соблюдать скоростной режим, а пешеходам – передвигаться аккуратно и выбирать нескользящую обувь.