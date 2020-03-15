Доктор Мясников назвал основные причины рака

Основные факторы, увеличивающие риск возникновения рака, назвал врач и телеведущий Александр Мясников на телеканале "Россия 2". По его словам, в первую очередь, это плохая наследственность, курение и вирусы.

"Есть консолидированная позиция врачей: онкология – это всегда генетическая мутация или следствие генетической мутации", – поясняет специалист, уточняя, что некоторые гены передаются от родителей.

В связи с этим в отдельных случаях единственный способ исключить влияние плохой наследственности – это удаление органов, которые попали в зону риска.

Например, так поступила голливудская актриса Анджелина Джоли. Не желая подвергать себя смертельной опасности, она удалила грудь и яичники.

Несмотря на то, что генетика – это самый главный, определяющий фактор, существуют и другие аспекты, которые способные ускорить или даже вызвать генетические отклонения.

"Среди факторов риска 40% приходится на курение, 20% – на вирусные инфекции. Есть и чисто вирусный рак – например, рак шейки матки", – уточнил Мясников.

По его словам, вирусы также могут вызвать рак печени и желудка. Также на это могут негативно повлиять низкая двигательная активность и избыточное питание.