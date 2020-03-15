Автомобиль врезался в столб в центре Барнаула

Поздним вечером 14 марта в Барнауле произошло ДТП, в результате которого водитель легкового автомобиля врезался в столб, сообщают в сообществе "Инцидент Барнаул".
Как отмечают очевидцы, инцидент произошел на пересечении проспекта Ленина и улицы Горно-Алтайской. Водитель, пытаясь уйти от столкновения с пешеходом, врезался в столб и получил серьезные повреждения. О пострадавших не сообщается.
Как уже писал amic.ru, 13 марта в Барнауле в ДТП пострадал ребенок. 11-летнюю девочку, которая попала утром под колеса иномарки, пришлось госпитализировать.
Напомним, что ГИБДД призывает водителей быть внимательнее, особенно вблизи пешеходных переходов, учитывать гололедицу. Все это касается и самих пешеходов. Инспекторы советуют убедиться в безопасности, прежде чем переходить дорогу.
Комментарии
Инспекторы советуют убедиться в безопасности, прежде чем переходить дорогу
В школах детям надо посоветовать. И бабушкам в поликлиниках. А то они амик не читают
На этом переходе меня 2 раза чуть не переехали. Спасла только хорошая физическая форма. Это при том, что перехожу дорогу всегда очень внимательно и осторожно.
Обычно два ряда пропускают пешехода, а третий нет. Я назад, второй уже начал движение. Короче, вилы. Водитель из третьего врезался в сугроб, сломал бампер. Парень на эмоциях выскочил из машины ругаться. Показываю на знак перехода, предлагаю вызвать ДПС. Он тут же стал извиняться. (Что интересно, дэпээсники были в пределах видимости, напротив Ленина,136 поворот, они там проверяли документы у шестерки. Наш инцидент у Ленина,140 не заметили. )
Потом узнаю, что бывший сосед, парень лет 30, рост больше 180,бюджетник, шел на работу и попал на этом же месте под джип кавказцев. Сломана нога; куртка, костюм на выброс; несколько месяцев больничного.
На четной стороне пр. Ленина магазины и жилые дома, нет детских учебных заведений. На нечетной Сбербанк, тоже много магазинов и, главное, школы и детсады. У учеников нет выбора, каждый день пересекают дорогу.
Переход очень опасен. Давно необходимо поставить светофор.
Судя по повреждениям столба, летел низко!!!
А я призываю ГИБДД и администрацию города уже заняться своими прямыми обязанностями, а именно обеспечением безопасности граждан. Не надо сваливать на внимательность, невнимательность, вы создали и организовали работу инфраструктуры убивающей людей.
15.03.2020 10:28
АБОРИГЕН
В твоих мозгах тоже ГИБДД с Администрацией будут порядок наводить ?
15.03.2020 10:36
Это невозможно.Здесь даже знаменитый Кащенко был бы бессилен.
15.03.2020 10:14
- гость -
Т.е ты лупоход резко выскочил в третий ряд и водитель чеб тебя не разматать ушел в сугроб?
15.03.2020 10:57
Коник
каждый лупоезд рано или поздно словит свой сугроб но чаще чтолб или кювет с переворотами
15.03.2020 10:57
Коник
15.03.2020 10:14
- гость -
Т.е ты лупоход резко выскочил в третий ряд и водитель чеб тебя не разматать ушел в сугроб?
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Во-первых, я не только лупоход. Резко никогда не выскакиваю.
Что интересно, на этом переходе в основном пропускают пешеходов владельцы недорогих автомобилей. Хозяева навороченных даже не притормаживают. Удивляет, ну хватило ума заработать на хороший бренд, почему не можешь выучить ПДД?
на этом переходе в основном пропускают пешеходов владельцы недорогих автомобилей.
Че за бред?
Чем особеннен этот переход?
15.03.2020 11:43
Коник
Чем особеннен этот переход?
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Тем, что многие водители не считают нужным именно на этом переходе пропускать пешеходов. Бываю там часто, но не каждый день. Обязательно найдется персонаж, который не считает нужным останавливаться перед людским потоком.
15.03.2020 11:08
- гость -
Ну тем кто в дорогих им западло пропускать