Автомобиль врезался в столб в центре Барнаула

Поздним вечером 14 марта в Барнауле произошло ДТП, в результате которого водитель легкового автомобиля врезался в столб, сообщают в сообществе "Инцидент Барнаул".

Как отмечают очевидцы, инцидент произошел на пересечении проспекта Ленина и улицы Горно-Алтайской. Водитель, пытаясь уйти от столкновения с пешеходом, врезался в столб и получил серьезные повреждения. О пострадавших не сообщается.

Как уже писал amic.ru, 13 марта в Барнауле в ДТП пострадал ребенок. 11-летнюю девочку, которая попала утром под колеса иномарки, пришлось госпитализировать.

Напомним, что ГИБДД призывает водителей быть внимательнее, особенно вблизи пешеходных переходов, учитывать гололедицу. Все это касается и самих пешеходов. Инспекторы советуют убедиться в безопасности, прежде чем переходить дорогу.