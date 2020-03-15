Эксперт назвал опасные при коронавирусе лекарства

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран рассказал в своем "Твиттере", какие лекарства могут осложнить протекание болезни, вызванной коронавирусной инфекцией.

По словам министра, прием противовоспалительных средств чреват ухудшением состояния здоровья при коронавирусе, и такие лекарства как ибупрофен и кортизон способны осложнить течение болезни. Для того чтобы снизить температуру, министр рекомендует принимать парацетамол.

Если же пациент уже принимает другие противовоспалительные средства или сомневается, какой препарат выбрать, Веран посоветовал проконсультироваться с врачом.

По последним данным, в мире зафиксировано более 155 тысяч случаев заражения коронавирусом. Только в России за последние сутки выявили 14 новых случаев заражения опасной инфекцией, общее количество заболевших в стране достигло 59.