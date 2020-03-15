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Экономист предсказал дефолты в нескольких странах

, ИА "Амител"
Но в каких именно, не уточнил
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

В ближайшее время некоторые страны объявят дефолт подобно тому, как это недавно сделал Ливан. Об этом рассказал руководитель отдела рынков в J.P. Morgan International Дэвид Стаббс. Его слова передает издание "Зеркало недели".

Стаббс не уточнил, какие именно страны могут объявить дефолт. Тем не менее экономист подчеркнул, что спустя пару лет после дефолта рынки обычно вновь открывают свои двери для этих государств. По мнению специалиста, в последнее время штрафы за невыполнение обязательств перед кредиторами стали ниже, а дефолт – это проблема тех, кто дал деньги в долг.

По его словам, проблема страны, как правило, не в самом дефолте, а в его причинах. "Если экономика оказалась на пороге дефолта, если даже мысль о нем появилась, очевидно, эта экономика уже в стрессе", – отметил Стаббс.

Экономист также добавил, что если в стране не хватает бюджета на погашение облигаций, то она уже вынуждена принимать радикальные меры во внутренней политике.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

15.03.2020 10:52
Шатал Труба

И в какой же такой стране, в третий или четвертый раз простят накопления населения?!

15.03.2020 12:00
- гость -

Дефолт могут объявить италия и греция.
Однако страна с триллионными долгами продолжает печатать зеленую бумагу и скупать все ресурсы планеты.
Россия , конечно пострадает как обычно поболее других.

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