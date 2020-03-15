Экономист предсказал дефолты в нескольких странах

В ближайшее время некоторые страны объявят дефолт подобно тому, как это недавно сделал Ливан. Об этом рассказал руководитель отдела рынков в J.P. Morgan International Дэвид Стаббс. Его слова передает издание "Зеркало недели".

Стаббс не уточнил, какие именно страны могут объявить дефолт. Тем не менее экономист подчеркнул, что спустя пару лет после дефолта рынки обычно вновь открывают свои двери для этих государств. По мнению специалиста, в последнее время штрафы за невыполнение обязательств перед кредиторами стали ниже, а дефолт – это проблема тех, кто дал деньги в долг.

По его словам, проблема страны, как правило, не в самом дефолте, а в его причинах. "Если экономика оказалась на пороге дефолта, если даже мысль о нем появилась, очевидно, эта экономика уже в стрессе", – отметил Стаббс.

Экономист также добавил, что если в стране не хватает бюджета на погашение облигаций, то она уже вынуждена принимать радикальные меры во внутренней политике.