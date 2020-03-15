Алтайские полицейские проводят беседы с пожилыми людьми по профилактике мошенничества

Сотрудники полиции Алтайского края проводят разъяснительные беседы с пожилыми людьми по профилактике мошенничества, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

"В ходе встреч им рассказывается об основных видах и способах совершения обмана, в доступной форме даются рекомендации: как не попасть в руки мошенников. Особое внимание во время бесед уделяется телефонному мошенничеству, рекомендациям не доверять сомнительным телефонным звонкам и незамедлительно сообщать о таких случаях в полицию. Сотрудники полиции приводят конкретные примеры, в которых граждане лишились своих сбережений. Пострадавшими, в основном, становятся именно люди пожилого возраста", — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что всем собеседникам стражи порядка раздают памятки "Осторожно, мошенники!".