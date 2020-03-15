В Роспотребнадзоре рассказали об основных различиях коронавируса и гриппа

Роспотребнадзор назвал различия коронавируса COVID-19 и гриппа, а также отметил, что симптомы обоих болезней схожи, но тяжесть и скорость протекания заболеваний разные. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В сообщении указано, что у гриппа более короткий средний инкубационный период и более короткий серийный интервал. (время между последовательными случаями), чем у COVID-19. Так, серийный интервал коронавируса оценивается в пять-шесть дней, у гриппа — в три дня. Это означает, что грипп может распространяться быстрее.

Также в ведомстве напомнили, что основной причиной передачи гриппа является предсимптомная передача в первые три-пять дней. Для коронавируса же она не является основной причиной передачи. При этом число вторичных случаев заражения коронавирусом составило от 2 до 2,5 — это превышает аналогичные показатели у гриппа.

В Роспотребнадзоре отметили, что важным фактором передачи вируса гриппа в обществе являются дети. Короновирус COVID-19 же, напротив, значительно реже затрагивает возрастную группу людей до 19 лет. Тем временем риск тяжелого течения болезни возрастает для пожилых людей с сопутствующими заболеваниями.

"Эти два вируса имеют похожий спектр симптомов, доля тяжелых случаев, по-видимому, отличается. Для COVID-19 данные на сегодняшний день позволяют предположить, что 80% случаев заражения являются легкими или бессимптомными, 15% — тяжелыми, требующими оксигенации, и 5% критическими, требующими вентиляции. Доли тяжелых и критических случаев выше, чем те, которые наблюдаются для гриппа", — рассказали в ведомстве.

При этом предполагается, что смертность от коронавируса выше, чем от сезонного гриппа, однако для получения более точных данных потребуется время. На сегодня общий коэффициент смертности от COVID-19 составляет 3-4%, для сезонного гриппа обычно характерна смертность на уровне ниже 0,1%.