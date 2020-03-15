Барнаульский рэпер, записавший дуэт с Джиганом, передал привет "Барнэо"

Барнаульский рэпер Семен Трегубов, известный как ЗОМБ, 15 марта стал гостем на ТНТ Music, где передал привет землякам и родному "Барнэо". ЗОМБ анонсировал большой сольный концерт в Москве, который состоится 27 марта.

3 марта барнаульский музыкант выпустил песню с бывшим участником Black Star Джиганом под названием "Для нее". Трек был тепло встречен публикой и получил много положительных отзывов от фанатов. За две недели после релиза трек собрал больше 100 тысяч просмотров.

35-летний рэпер Семен Трегубов живет в Барнауле с женой и двумя дочерьми. Свой первый альбом музыкант выпустил в 2012 году.