Феминистка прокомментировала речь алтайской коммунистки

Главная феминистка России Залина Маршенкулова (автор книги "Женская власть", лицо скандальной рекламной компании Reebok "Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо") прокомментировала в твиттере недавнюю речь алтайской коммунистки Марии Прусаковой, посвящённой поправкам в Конституцию.
"Почему женщин во власти мало и мужики со своим патриархатом их туда не пускают? Потому что пока за последние дни только женщины и высказались против этого цирка. Кстати — чем больше женщин во власти, тем ниже уровень коррупции", — написала Маршенкулова.
На момент написания новости твит активистки стал вирусным и собрал более 2,5 тысячи лайков и 200 ретвитов, что в разы превышает популярность других записей Маршенкуловой в социальной сети.
Комментарии
Мужики вырождаются, это факт.
Почему пихают в Конституцию статью о браке между мужчиной и женщиной? Что, так много желающих заключать гейские союзы? Мужики не хотят быть мужиками, их тянет встать под защиту более сильного.
Посмотрите на лица АКЗС. У мужиков какие-то бабьи. Если Романенко одеть в платье, будет один в один Терешкова.
Посмотрите на лица АКЗС. У мужиков какие-то бабьи. Если Романенко одеть в платье, будет один в один Терешкова.
ПАТАМУШТА ТРИДВАРАСЫ
15.03.2020 12:54
Пионер
ПАТАМУШТА ....
Латентные. Все, кто побоялся.