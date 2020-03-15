Феминистка прокомментировала речь алтайской коммунистки

Главная феминистка России Залина Маршенкулова (автор книги "Женская власть", лицо скандальной рекламной компании Reebok "Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо") прокомментировала в твиттере недавнюю речь алтайской коммунистки Марии Прусаковой, посвящённой поправкам в Конституцию.

"Почему женщин во власти мало и мужики со своим патриархатом их туда не пускают? Потому что пока за последние дни только женщины и высказались против этого цирка. Кстати — чем больше женщин во власти, тем ниже уровень коррупции", — написала Маршенкулова.

На момент написания новости твит активистки стал вирусным и собрал более 2,5 тысячи лайков и 200 ретвитов, что в разы превышает популярность других записей Маршенкуловой в социальной сети.