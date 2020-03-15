Российские банки поднимут ставки по ипотеке

Российские банки уже начали повышать ставки по ипотеке на фоне ослабления курса рубля и снижения цен на нефть, передают "Ведомости".

По данным газеты, это сделали уже два банка – "Юникредит" и Транскапиталбанк. При этом в ближайшее время на 1-2% ставки могут повыситься и в других финансовых учреждениях.

Как отмечает издание, с мая 2019 года ставки по ипотеке в России устойчиво снижались, достигнув в феврале этого года отметки в 8,79%. Тем не менее, из-за обострившейся ситуации на финансовом рынке банки решили внести корректировки в условия ипотеки.

Недавно amic.ru сообщал, что в России спрогнозировали повышенный спрос на жилье из-за нестабильного состояния валютного рынка и вероятного повышения ставок по ипотеке. Однако это явление будет кратковременным и не таким масштабным, как это было в 2014 году.