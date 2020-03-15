Шеф-повар рассказал, как приготовить вкусный борщ

Шеф-повар Антон Самойлов рассказал, как правильно приготовить борщ. Его слова передает издание "Днепропетровская панорама".
Как отметил кулинар, самая распространенная ошибка среди домохозяек – это то, что они добавляют в суп овощную зажарку, из-за которой борщ становится слишком жирным и невкусным.
При этом если зажарка слегка пригорела, то и без того жирный суп будет отдавать кислинкой. В таком случае блюдо уже не спасут приправы, соусы и заправки – его останется только выбросить.
Повар посоветовал вообще не жарить свеклу, морковь и лук для борща, который готовят на мясном бульоне. Вместо этого ингредиенты лучше потушить без добавления масла или же вообще сразу высыпать в кастрюлю.
Комментарии
Дам мастер класс по вкусному борщю))) есть вкуснейший рецептик.
передает издание "Днепропетровская панорма".
Вы актуальней не находите изданий и новостей?
есть вкуснейший рецептик.
Да ладно!
Скажи как бульон делаешь,а дальше будет ясно за твои кулинарные способности
в каждой семье свой рецепт борща.
мой дядя, проживший на Украине десятка три лет говорит, в настоящем борще свеклы быть не должно, а красный борщ должен быть от помидор.
И это всё? Сколько шеф-поваров столько и мнений. Вообще рецептов борща очень много. Но вот без свеклы это не борщ, а щи.
15.03.2020 14:43
- гость -
Женщина писала.
Без свеклы кроме щей есть еще гороховый суп, уха...)))
15.03.2020 14:56
- гость -
15.03.2020
Гороховый токмо с копченастям