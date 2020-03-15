Шеф-повар рассказал, как приготовить вкусный борщ

Шеф-повар Антон Самойлов рассказал, как правильно приготовить борщ. Его слова передает издание "Днепропетровская панорама".

Как отметил кулинар, самая распространенная ошибка среди домохозяек – это то, что они добавляют в суп овощную зажарку, из-за которой борщ становится слишком жирным и невкусным.

При этом если зажарка слегка пригорела, то и без того жирный суп будет отдавать кислинкой. В таком случае блюдо уже не спасут приправы, соусы и заправки – его останется только выбросить.

Повар посоветовал вообще не жарить свеклу, морковь и лук для борща, который готовят на мясном бульоне. Вместо этого ингредиенты лучше потушить без добавления масла или же вообще сразу высыпать в кастрюлю.